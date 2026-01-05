Haberler

AB Komisyonu'ndan Trump'ın Grönland açıklamalarına tepki

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Anitta Hipper, ABD Başkanı Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına yanıt vererek, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Hipper, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, gazetecilerin Trump'ın Grönland hakkında yaptığı açıklamalar hakkındaki sorularını yanıtladı.

Ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı ve BM Şartı ilkelerini savunmaya devam edeceklerini belirten Hipper, "Bunlar evrensel ilkelerdir ve özellikle bir AB üye ülkesinin toprak bütünlüğü sorgulandığında, bunları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Hipper ayrıca, Grönland'ın statüsünde yapılacak herhangi bir değişimin yalnızca Danimarkalılar ve Grönlandlılar tarafından kararlaştırılabileceğini kaydetti.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho da ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinden sonra Grönland konusunda Birliğin caydırıcı yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyup duymadığı sorusunu, "Grönland'ın ABD'nin müttefiki olduğunu ve NATO ittifakı kapsamında olduğunu hatırlatmak isteriz ve bu çok büyük bir fark. Bu nedenle Grönland'ın tamamen yanındayız ve (Venezuela'da) yaşananlarla hiçbir şekilde bir benzerlik görmüyoruz." diye cevapladı.

Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." demişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
