AB Temsilcisi'nden İsrail'in çocuk yaşta mahkum ettiği Filistinlinin serbest bırakılması çağrısı

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, İsrail'in henüz çocuk yaşındayken "terör" suçlamasıyla 9,5 yıl hapse mahkum ettiği Filistinli Ahmed Manasıra'nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, İsrail'in henüz çocuk yaşındayken "terör" suçlamasıyla 9,5 yıl hapse mahkum ettiği Filistinli Ahmed Manasıra'nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Von Burgsdorff, 7 yıl önce Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'ndeki Piskat Ziev Yahudi yerleşim yerinde kuzeniyle "bıçaklı saldırıda bulundukları" iddiasıyla hapse mahkum edilen Ahmed Manasıra'nın (20) ailesini ziyaret etti.

AB Temsilcisi, "Manasıra, Kasım 2021'den beri hücre hapsinde tutulduğu için yaşadığı psikolojik sorunlardan endişeliyiz. Normal şartlarda, hücre hapsi 15 günü geçemez." dedi.

Ahmed Manasıra'nın insani gerekçelerle "bir an önce serbest kalmasının" göz önüne alınması gerektiğini dile getiren Von Burgsdorff, Ahmed'in tutuklandığı zaman bir çocuk olduğunu ve olayla ilgili sorumluluğunun kesin olmadığını belirtti.

Von Burgsdoff, uluslararası hukuka göre " İsrail'in çocukları koruma yükümlülüğü bulunduğunun" altını çizerek, "Olay yaşandığında bir çocuktu. Ama genç biri gibi yargılandı; bu, kabul edilemez. İsrail, çocuk haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeli." diye konuştu.

AB Temsilcisi, davayı ilgili kuruluşlarla yakından takip edeceklerini ve Ahmed'in yakında ailesiyle olmasını umduklarını dile getirdi.

Ahmed psikolojik sorunlar yaşıyor

Ahmed'in babası Salih Manasıra ise AB Temsilcisi'nin ziyaretini ve Ahmed'in serbest kalması yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

AB'nin bu talebinin İsrail nezdinde karşılık bulmasını umduğunu aktaran Manasıra, Ahmed'in hücre hapsi nedeniyle psikolojik bunalım yaşadığını ve İsrail mahkemesinin hücre cezasını 20 Kasım'a kadar uzattığını ifade etti.

Ahmed Manasıra davası

Amca çocukları Ahmed (o dönem 13 yaşında) ve Hasan Manasıra'nın (15) 2015'te Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'ndeki Piskat Ziev Yahudi yerleşim yerinde "bıçaklı saldırıda bulundukları" suçlamasının ardından Hasan Manasıra olay yerinde İsrail polisi tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmişti.

Yerleşimcilerin araba ile çarparak yaraladığı Ahmed'in çevredeki Yahudilerin küfürleri eşliğinde yerde kanlar içindeki görüntüsü kameralara yansımıştı. Uğradığı saldırının ardından Ahmed'in kafatasında çatlak oluşmuştu.

Ahmed Manasıra'nın olay sırasında vurularak öldürülen kuzeninin yanında bulunduğu ancak bıçaklama eylemini gerçekleştirmediğine ilişkin görüntüler o dönem basında yer almıştı.

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra, İsrail polisinin Ahmed Manasıra'yı sorgularken ettiği küfürler, uyguladığı baskı ve Ahmed'in korkudan ağlamasını içeren video basına sızmıştı. Görüntüler, Filistinliler arasında ve uluslararası arenada tepkiye yol açmıştı.

Çocuk yaşta mahkum edildi

Ahmed, İsrail yargısına göre cezaya çarptırılabileceği 14 yaşına geldiğinde 2016'da çıkarıldığı mahkeme tarafından "terör saldırısı suçlamasıyla" 13 yıl hapse mahkum edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde yaşayan Ahmed Manasıra, İsrail'de sivil bir mahkemenin hüküm verdiği en küçük yaşta isim olmuştu.

İsrail'de yargının en yüksek mercisi İsrail Yüksek Mahkemesi, Manasıra'nın cezasını 2017'de 9,5 yıla düşürmüştü. Yargıçlar, mahkemede Ahmed Manasıra'nın bıçaklı saldırıda "ikinci dereceden rolü olduğunun göz ardı edilemeyeceğini" söylemişti.

İsrail adli makamları, yakın zamanda Ahmed Manasıra'nın erken tahliyesine ilişkin talepleri reddetmişti.