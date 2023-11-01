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AB Temsilcisi Borrell, İsrail'in Cibaliya kampını bombalamasından sonra can kayıplarından dehşete düştüğünü, sivillerin korunmasının ahlaki ve yasal...

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AB Temsilcisi Borrell, İsrail'in Cibaliya kampını bombalamasından sonra can kayıplarından dehşete düştüğünü, sivillerin korunmasının ahlaki ve yasal yükümlülük olduğunu bildirdi.

AB Temsilcisi Borrell, İsrail'in Cibaliya kampını bombalamasından sonra can kayıplarından dehşete düştüğünü, sivillerin korunmasının ahlaki ve yasal yükümlülük olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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