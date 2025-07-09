AB Temel Haklar Kurumu'ndan Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Kurumu (FRA) Sözcüsü Nicole Romain, AB üyesi ülkelerde Filistin'e destek gösterilerinin kısıtlanması hakkında, barışçıl toplanma hakkının herkes için eşit uygulanması gerektiğini belirtti.

FRA'dan yayımlanan 2025 Temel Haklar Raporu'na göre, bazı Avrupa ülkelerinde göçmenlere karşı kötü muamele 2024 boyunca devam etti.

Müslümanlara yönelik nefret söyleminde de artış görüldü, özellikle Müslüman kadınlar, başörtülerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldı.

Etnik azınlıklar, ayrımcılık ve tacize maruz kalmaya devam ederken, yayılmayı sürdüren çevrim içi nefret söylemiyle, etnik ve dini azınlıklar, göçmenler ve diğer hassas gruplar hedef alındı.

Etnik ayrımcılığa maruz kalanlar, eğitim, barınma, sağlık hizmetleri ve istihdam gibi birçok alanda ayrımcılık ve eşitsizlikle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Nefret kaynaklı şiddet ve taciz, Yahudiler ve Müslümanlar dahil çeşitli toplulukları etkiledi.

" (Barışçıl toplanma hakkı) gerginlik dönemlerinde de herkes için eşit uygulanmalı"

FRA Sözcüsü Romain, rapor hakkında AA muhabirinin sorularına yazılı yanıt verdi.

Romain, Avrupa genelinde Müslümanlara yönelik ayrımcılığın ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini ve AB Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı aracılığıyla üye ülkelerin bu soruna karşı çeşitli politikalar izlediğini vurguladı.

FRA verilerinin, AB düzeyinde eylemleri yönlendirmek için delil sağlayarak AB genelinde temel hakların korunmasındaki boşlukları belirlemede hayati rol oynadığına değinen Romain, "Dijital Hizmetler Yasası gibi yeni AB mevzuatı, Müslümanlara yönelik taciz dahil olmak üzere çevrim içi nefretle mücadele etmek için şu anda uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

Romain, Avrupa'daki bazı ülkelerde özellikle Filistin'e destek gösterilerinin kısıtlandığına dair birçok sivil toplum kuruluşunun raporlarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Barışçıl toplanma hakkı, AB Temel Haklar Şartı'nın 12. maddesinde yer almaktadır. FRA'nın 2025 Temel Haklar Raporu, bu hakkın gerginlik dönemlerinde de dahil herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır."

"Tüm protestoların dikkatli ve orantılı şekilde ele alınmasını talep ediyoruz"

Barışçıl toplanma hakkının öneminin altını çizen Romain, "Tüm protestoların dikkatli ve orantılı şekilde ele alınmasını talep ediyoruz. Bu temel haklara getirilen her türlü kısıtlama yasal ve orantılı olmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Romain, AB'nin, antisemitizm, Müslüman karşıtlığı ve ırkçılıkla mücadele etmek için "güçlü bir siyasi irade" gösterdiğini savundu.

2025 Temel Haklar Raporu'nda da bahsedilen, polisin, yabancı kökenlilere, Müslümanlara ve diğer etnik azınlıklara daha olumsuz muamelede bulunması konusuna dair Sözcü Romain, objektif ve makul gerekçelere dayandırılması durumunda "etnik profilleme"nin "meşru" bir soruşturma tekniği olduğuna işaret etti.

Romain, bu yöntemin temel haklara uygun şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ancak polis kararları, objektif gerekçeler yerine yalnızca veya esas olarak bir kişinin ırkı, etnik kökeni veya dinine dayandığında, profil oluşturma yasa dışı ve zararlı hale gelir."

FRA'nın verilerine göre AB üyesi ülkelerde yaşayan birçok Müslümanın bu sorunu hala yaşadığını aktaran Romain, bu nedenle FRA'nın, yasa dışı profil oluşturmayı sona erdirmek ve hak temelli uygulamaları teşvik etmek için ulusal makamlarla işbirliği yaptığını hatırlattı.

Romain, bu kapsamda da kolluk kuvvetleri için kılavuzlar yayımladıklarını ve bağımsız sınır denetimi ve memurların eğitimi dahil daha güçlü önlemlerin alınması için çağrıda bulunduklarını kaydetti.