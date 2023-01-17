AB tehditlere karşı Finlandiya'da ilaç ve tıbbi malzemeler bulunduracak

Avrupa Birliği (AB), nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehditler gibi acil durumlarda kullanılmak üzere Finlandiya'da ilaç ve tıbbi cihaz gibi malzemeler depolayacak.

Avrupa Birliği (AB), nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehditler gibi acil durumlarda kullanılmak üzere Finlandiya'da ilaç ve tıbbi cihaz gibi malzemeler depolayacak.

AB Komisyonu, bu amaçla AB'nin kuracağı ilk rezerv niteliği taşıyan tesis için 242 milyon avro ödenek ayırdı.

Finlandiya'daki tesiste nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik saldırılara karşı malzemeler, aşılar ve antidotlar, kritik tıbbi teçhizat, cihaz, araç ve gereçler, sahada kullanılacak her türlü malzeme bulundurulacak.

AB'nin finansmanı sadece bunlar için değil, tesiste görev yapacak kişilerin eğitiminde de kullanılacak.

Acil durum olduğunda Finlandiya'daki rezervden AB ülkelerinin yanı sıra AB'nin Sivil Koruma Mekanizmasına katılan ülkeler ile komşu ülkelere yardım gönderilebilecek.