Ab, Suriyeli Mülteciler Konusunda Lübnan ile Diyalog Kurmaya Hazır Olduğunu Duyurdu

BEYRUT, 10 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin (AB) Lübnan Büyükelçisi Ralph Tarraf, Lübnan'ın, topraklarında çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki endişelerini AB'nin anlayışla karşıladığını ve yapıcı diyaloga girmeye hazır olduğunu söyledi.

BEYRUT, 10 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin (AB) Lübnan Büyükelçisi Ralph Tarraf, Lübnan'ın, topraklarında çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki endişelerini AB'nin anlayışla karşıladığını ve yapıcı diyaloga girmeye hazır olduğunu söyledi.

Tarraf'ın heyeti tarafından Salı günü yayımlanan bildiride büyükelçinin, "Avrupa Birliği, Lübnan'ın egemenliğine duyduğumuz saygının belirlediği sınırlar çerçevesinde, bu konularda yapıcı bir diyalog başlatmaya hazır" dediği belirtildi.

Lübnan ve Avrupa vatandaşlarının çok sayıda kişiye kapı açarken sosyal uyum ve ekonomik dengesizliklerden endişe duyduğunu vurgulayan Tarraf, bir denge bulmanın hassas bir mesele olduğunu belirterek, "kolay veya hızlı çözümlerin olmadığını" söyledi.

Lübnanlı yetkililer birçok kez Avrupa'yı, Suriyeli mültecileri Lübnan'da tutmakta ısrar etmekle ve anavatanlarına dönüşlerini kolaylaştırmamakla suçlamıştı.

Hükümetin tahminlerine göre 2 milyon Suriyeli mültecinin bulunduğu Lübnan, nüfusa oranla en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke.