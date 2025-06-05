AB, Suriye'yi Eğitim Programlarına Dahil Etmek İstiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Suriye'yi Erasmus eğitim programından başlayarak Birliğin güney komşuluk politikası uygulamalarına dahil etmek istediklerini söyledi.

Suica, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinin ardından Şam'daki Tişrin Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Suriyelilerin 14 yılı aşkın süredir zorluklara ve yerinden edilmeye maruz kaldığını belirten Suica, "Yeni liderlik altında Suriye'nin istikrarlı, müreffeh ve kapsayıcı bir ülkeye dönüştüğünü görmek istiyoruz." dedi.

Suica, Suriye'yi Erasmus eğitim programından başlayarak AB'nin güney komşuluk politikası uygulamalarına dahil etmek için çalıştıklarını kaydetti.

AB Komisyonunun Suriye için 175 milyon avroluk yeni yardım paketi teklifinde bulunduğunu söyleyen Suica, bu finansmanın enerji, eğitim, tarım gibi kilit sektörlere odaklanacağını duyurdu.

Suica, AB'nin yanlarında olduğu mesajını vermek için Suriye'de bulunduğunu belirterek, "6 ayda çok şey başarıldı ancak çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için Birleşmiş Milletlerle çalışmayı sürdürdüklerini aktaran Suica, söz konusu dönüşün "gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir" olması gerektiğini vurguladı.

Suica, Suriye'de sivil toplumun gelişmesinin önemli olduğunu söyleyerek, Şam'da ekim veya kasımda "diyalog günü" düzenleyeceklerini duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas 20 Mayıs'ta, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar verildiğini bildirmiş, yaptırımlar 28 Mayıs'ta resmen kaldırılmıştı.