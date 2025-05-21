AB, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırma Kararı Aldı

BRÜKSEL, 21 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Birliği, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının salı günkü toplantısının ardından Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'yi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz hafta ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması talimatı vereceğini duyurmuştu.