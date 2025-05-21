AB, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırma Kararı Aldı

AB, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırma Kararı Aldı
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Avrupa Birliği, dışişleri bakanları toplantısının ardından Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı. AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bu adımın Suriye halkının barışçıl bir gelecek inşa etmesine yardımcı olmayı hedeflediğini açıkladı.

BRÜKSEL, 21 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Birliği, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının salı günkü toplantısının ardından Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'yi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz hafta ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması talimatı vereceğini duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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