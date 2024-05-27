Üye Girişi
Haberler

AB, Suriye'ye 7,5 Milyar Avro Hibe ve Kredi Taahhüt Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin geleceğine destek konulu 8'inci Brüksel Konferansı'nda toplam 7,5 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin geleceğine destek konulu 8'inci Brüksel Konferansı'nda toplam 7,5 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurdu.

AB ve üye ülkeleri, Suriye'ye komşu ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren 8'inci Brüksel Konferansı sona erdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferansın sonunda açıklama yaptı.

Lenarcic, "Hep birlikte 5 milyarı hibe ve 2,5 milyarı kredi olmak üzere toplam 7,5 milyar avro tutarında taahhütte bulunduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.

5 milyar avroluk hibenin yaklaşık 3,9 milyar avrosunun 2024 yılı için, geri kalanının 2025 ve sonrası için taahhüt edildiğini belirten Lenarcic, hibelerin yanı sıra uluslararası finans kuruluşları ve bağışçıların toplam 2,5 milyar avro tutarında imtiyazlı koşullarla kredi açıkladıklarını bildirdi.

Lenarcic, AB ve üye ülkelerinin hibe taahhüdünün bunun dörtte üçünü oluşturduğunu söyledi.

Geçen seneki konferansta toplam 9,6 milyar avro hibe ve kredi taahhüt edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Birliği Brüksel Suriye Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

 Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

Bakmadan Geçme

İsmail Kartal istifa mı etti? İsmail Kartal kovuldu mu? #129300 Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı? GS Süper Kupa'yı aldı mı, ne zaman kaldırdı? Benzema Fenerbahçe'ye mi geliyor? Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi Sinan Oğan 2028'de aday mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan tekrar aday olacak mı? Galatasaray neden 2 kupa aldı, neden çift kupa verildi? #127942 #127942 Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? Kemal Kılıçdaroğlu nerede canlı yayında, ne söyledi? İsrail Mısır savaş mı çıktı? İsrail Mısır son durum ne? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri! Galatasaray play-off'ta seri başı mı? Kerem Demirbay şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Kerem Demirbay podyum müziği ne? #127942 #127926 Nelsson şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Nelsson podyum müziği ne? #127942 #127926 Tete şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Tete podyum müziği ne? #127926 #127942 Ndombele şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Ndombele podyum müziği ne? #127942 #127926 Davinson Sanchez şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Davinson Sanchez podyum müziği ne? #127942 #127926 Abdülkerim Bardakcı şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Abdülkerim Bardakcı podyum müziği ne? #127942 #127926 Köhn şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Köhn podyum müziği ne? #127942 #127926
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title