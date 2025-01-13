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AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmeyi Değerlendirecek

AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmeyi Değerlendirecek
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Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB'nin Suriye'deki yeni yönetimle etkileşimi sürdürme kararlılığını vurgulayarak, dışişleri bakanları toplantısında Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesinin gündeme geleceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB'nin Suriye'deki yeni yönetimle etkileşimi sürdürme kararlılığında olduğunu, dışişleri bakanlarının gelecek toplantısında Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusunun yer alacağını söyledi.

El Anouni, AA muhabirinin Esed rejiminin devrilmesinin üstünden 1 aydan fazla süre geçtiğini hatırlatarak, AB'den heyetlerin Şam'daki yeni yönetimle kurduğu temasların ardından Suriye'deki yeniden imar ihtiyacı karşısında AB'nin yaptırımları kaldırmasının gündemde olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

AB'yi temsil ederek Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarının geçen hafta Şam'a yaptığı ziyarete atıfta bulunan El Anouni, "Bu açıdan, Yüksek Temsilci'nin, 'Avrupa ekibi' yaklaşımıyla üye devletlerle yakın bir şekilde çalışmaya kendini adadığını hatırlatmak isterim. Bu misyonun gerçekleştiği çerçeve buydu. Aynı zamanda kanallarımızı açık tutmak açısından yerel yetkililerle etkileşimlerimizi artıracağız." dedi.

El Anouni, Yüksek Temsilci Kaja Kallas'ın dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Suriye konulu toplantıya da katıldığına değinerek, "Yüksek Temsilci, Körfez ülkelerinden, Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan meslektaşlarıyla Suriye'deki zorluklar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Riyad'da, beklentilerimizi ve Suriye halkının beklentilerini karşılamaları koşuluyla, Suriye'nin liderliğiyle etkileşimi sürdürme ve onlara destek sağlama konusunda genel bir mutabakat vardı." diye konuştu.

Sözcü, yaptırımlarla ilgili, "Yaptırımlar da görüşülen konulardan biriydi. AB dışişleri bakanları Brüksel'de bir sonraki toplantılarında Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmeyi değerlendirecekler." ifadelerini kullandı.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011'de başladı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı.

Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı.

Bu yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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