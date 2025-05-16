AB, Suriye Yaptırımlarını Askıya Alma Konusunu Görüşecek

AB, Suriye Yaptırımlarını Askıya Alma Konusunu Görüşecek
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Avrupa Birliği'nin Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yönelik yaptırımlarının bir kısmını askıya alma görüşmeleri yapacağı öğrenildi. 20 Mayıs'taki toplantıda, AB Dışişleri Bakanları'nın bu konuyu ele alması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'deki devrik Beşşar Esed liderliğindeki rejime yönelik yaptırımlarından bir kısmını daha askıya almayı görüşeceği öğrenildi.

Üst düzey bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, 20 Mayıs'ta rutin toplantılarında bir araya gelecek AB Dışişleri Bakanları, Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya alma konulu bir görüşme de yapacak.

Oy birliğiyle somut bir karar alınması beklenen toplantı için teknik düzeyde görüşmeler ise devam ediyor.

Öte yandan Avrupa basınında toplantıya başkanlık edecek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın bakanlara ülkenin yeniden inşası ve göç gibi alanlardan sorumlu bakanlıklara fon sağlanmasını teklif ettiği yer alıyor.

Bilgi alınan üst düzey yetkili, yaptırımların "kaldırılmadığı", yalnızca "askıya alındığını", ülkedeki gidişata göre tersine çevrilebileceğini vurguladı.

Suudi Arabistan'a hafta başında resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

AB, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya almaya karar verdiğini duyurmuştu.

İlgili duyuruda bu konudaki çalışmaların sürdürüleceği ve daha fazla ekonomik yaptırımın askıya alınıp alınamayacağının değerlendirileceği, ülkedeki durumun yakından takip edileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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