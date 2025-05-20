AB, Suriye Ekonomik Yaptırımlarını Kaldırma Kararı Aldı

AB, Suriye Ekonomik Yaptırımlarını Kaldırma Kararı Aldı
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Avrupa Birliği, devrik Beşar Esad sonrası Suriye'nin yeniden inşasına destek vermek amacıyla 14 yıl boyunca süren ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, bu kararın Suriye halkına destek için alındığını vurguladı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, devrik Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad sonrası Suriye'nin yeniden inşasına destek amacıyla, 14 yıldır uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, kararın Suriye halkına destek için alındığını belirtti.

Batılı haber ajanslarına konuşan diplomatlara göre, AB ülkeleri, eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından savaştan zarar gören ülkenin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması için anlaşmaya vardı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırma kararlarını duyurdu. Kallas, paylaşımında, Bugün Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz. AB, son 14 yıldır Suriyelilerin yanında oldu ve olmaya devam edecek" dedi.

Bu gelişme, ABD'nin geçen hafta Şam'a yönelik yaptırımları kaldırdığını açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı

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