AB, Suriye'deki Esed rejimiyle normalleşmeye ilişkin tutumunun değişmediğini duyurdu

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesinin ardından siyasi çözüm bulunmadan Esed rejimiyle normalleşmeye gidilmeyeceği yönündeki duruşunu yineledi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Esed rejiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmasıyla ilgili açıklama yaptı.

AB'nin, Suriye konusundaki duruşunun değişmediğini vurgulayan Stano, "Bu, rejimin, ona yaptırım uygulamamıza neden olan tüm sebepleri ortadan kaldırmak için anlamlı bir adım atana kadar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda siyasi çözüme varılana kadar ilişkilerin normalleşmesinin, normalleşme olmadan ülkenin yeniden inşasının, yaptırımların kaldırılmasının mümkün olmayacağı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Stano, Arap Birliği'nin söz konusu kararının bu hafta içinde AB üye ülkeleri arasında uygun bir platformda görüşüleceğini ve kararın AB'ye etkilerinin ele alınacağını kaydetti.

Yaptırımlar, "seyahat yasağı" ve "AB'deki varlıkların dondurulmasını" kapsıyor

AB'nin yaptırım listesinde 322 Esed rejimi yetkilisi ve rejime finansman sağlayan iş insanının yanı sıra 81 kurum ve şirket bulunuyor.

Esed rejimine 2011'den beri uygulanan yaptırımlar, "seyahat yasağı" ve "AB'deki varlıkların dondurulmasını" içeriyor.

AB, Esed rejimine petrol ithalatı yaptırımının yanı sıra yatırım kısıtlamaları, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, bazı ekipmanların satışına yönelik sınırlamalar gibi uygulamalar getirmişti.