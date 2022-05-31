AB, Suriye'de rejime yönelik yaptırımları uzattı - Haberler

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AB, Suriye'de rejime yönelik yaptırımları uzattı

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
AB, Suriye'de rejime yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Suriye rejimine uyguladığı yaptırımların 1 yıl uzatılmasını kararlaştırdı.

Avrupa Birliği (AB), Suriye rejimine uyguladığı yaptırımların 1 yıl uzatılmasını kararlaştırdı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de sivil halka uygulanan baskı dolayısıyla yaptırımlar 1 Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

Yaptırım listesinden 3 kişinin çıkarıldığı, listede 289 kişi ve 70 kuruluş kaldığı belirtildi. Yaptırımlar dahilinde varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı bulunuyor.

Suriye'de, 2011'de olayların başlamasından sonra rejimin halka şiddet kullanarak baskı uygulaması nedeniyle başlatılan yaptırımlarla rejime yakın iş insanları ve şirketler de hedef alınmıştı.

Bunun dışında petrol ithalatı, belli yatırımların kısıtlanması, Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içindeki baskıda ve iletişimin takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması da tedbirler kapsamında bulunuyor. Yaptırımlar, insani yardımların gönderilmesini engellemiyor.

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AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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