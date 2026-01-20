Kaja Kallas: Suriye'de Tüm Askeri Faaliyetler Derhal Durdurulmalı, Gerilimi Azaltma Taahhütlerine Tam Olarak Uyulmalı ve Siviller Korunmalıdır

(ANKARA) - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Suriye'de askeri faaliyetlerin derhal durdurulması ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Kallas yazılı açıklamasında, "Suriye geçici yönetimi ile SDF arasında sağlanan ateşkes, ülkenin yeniden kargaşaya sürüklenmesini önlemek ve devlet işlevlerini pekiştirmek için hayati bir adımdır. Tüm askeri faaliyetler derhal durdurulmalı, gerilimi azaltma taahhütlerine tam olarak uyulmalı ve siviller korunmalıdır. AB'nin hedefi, Suriye'de gerçekten kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecidir. Bunun gerçekleşmesi için, askeri, güvenlik ve sivil kurumların birleşik devlet yapılarına entegrasyonu, anlamlı siyasi ve yerel katılım ile birlikte şarttır. Kürt haklarının tam olarak korunması da hayati önem taşımaktadır. Suriye'nin Küresel Koalisyon çerçevesinde terörle mücadeleye yönelik yenilenen kararlılığı, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını engellemek için önemlidir." ifadesini kullandı.