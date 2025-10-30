AB, Sudan'daki Gerginlik Artışı İçin Acil Azaltım Çağrısı Yaptı

Avrupa Birliği (AB), Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinin ele geçirilmesinin ardından olayların çok tehlikeli dönüm noktasına girdiği uyarısında bulunarak, tüm taraflara gerginliği derhal azaltmaları için çağrı yaptı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

AB Komisyonunun üye ülkelere Sudan'a yönelik yeni yaptırım önerisinde bulunup bulunmayacağına ilişkin Anouni, "Bu aşamada konuyla ilgili atabileceğimiz herhangi bir adımı öngörmek ya da spekülasyona girmek istemiyorum ancak şunu vurgulamak isterim ki konuya ilişkin farkındalığımız yüksek ve aktif şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

El Anouni, Faşir kentinin ele geçirilmesinin ardından olayların çok tehlikeli dönüm noktasına girdiği uyarısında bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gelişme, zaten son derece vahim olan insani durumu daha da kötüleştirme riski taşıyor. Tüm taraflara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2736 sayılı kararı uyarınca derhal gerginliği azaltma çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğini hatırlatıyoruz." diye konuştu.

AB'nin, 2025 yılı itibarıyla Sudan'daki insani krizi ve komşu ülkeler üzerindeki etkilerini ele almak üzere Afrika'daki en büyük insani yardım paketi olan 270 milyon avroyu tahsis ettiğini anlatan el Anouni, aynı zamanda Birliğin savaş suçlarına ilişkin delil toplayan kuruluşlara da destek sağladığını bildirdi.

El Anouni, "Bu, sorumluların hesap vermesini sağlamaya yönelik daha geniş kapsamlı çabalarımızın bir parçasıdır." dedi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkarması ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence etmesi, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.