AB, Sudan'da çatışmalara karışan 6 kişiye yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği (AB), Sudan'da devam eden çatışmalarda ülkenin istikrarını ve siyasi geçiş sürecini bozan 6 kişiye yaptırım uygulamaya karar verdi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve onlara bağlı milisler arasında çatışmaların sürdüğü "Sudan'ın istikrarını ve siyasi geçiş sürecini baltalayan" faaliyetlerden sorumlu 6 kişi hakkında kısıtlayıcı tedbirler benimsendiği belirtildi.

Açıklamada, HDK tarafında "Batı Darfur komutanı olan ve zulüm ve diğer suistimallerden, etnik kökenli cinayetleri kışkırtmaktan, insan hakları aktivistlerine ve savunucularına yönelik hedefli saldırılardan ve çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddetten sorumlu olan Abdulrahman Cuma ile HDK'nin mali danışmanının yanı sıra Batı Darfur'da HDK'ye bağlı Mahamid klanının önde gelen bir kabile lideri"nin yer aldığı belirtildi.

Ordu tarafında AB'nin halihazırda yaptırım uyguladığı Savunma Sanayisi Sistemi (DIS) Genel Müdürü ile "rastgele" hava saldırılarındaki sorumlulukları nedeniyle Sudan Hava Kuvvetleri Komutanı ve Ömer el Beşir hükümetinin eski Dışişleri Bakanı Ali Muhammed'in bulunduğu bildirildi.

AB'nin yaptırımları, listeye alınan kişilerin mal varlıklarının dondurulması, bu kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanması ve AB'ye seyahat yasağını içeriyor.

AB, Sudan'da istikrar ve siyasi geçişi baltalayan faaliyetleri desteklemekten sorumlu tuttuğu kişilere ilk yaptırımları ocak ayında başlatmıştı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazladır sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.