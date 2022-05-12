AB Siyasi Direktörü Mora, Tahran'da İranlı Başmüzakereci Bakıri ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ile bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ABD ile İran arasında çözüme kavuşamayan meseleler nedeniyle çıkmaza giren Viyana'daki nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Mora, Başmüzakereci Bakıri ile görüştü.

Dün başlayan görüşmelerin bugün de devam ettiği belirtildi.

AB Siyasi Direktörü ve Başmüzakereci Mora, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasının sağlanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki nükleer müzakerelerde, Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda İran ile ABD arasındaki çıkmazı ortadan kaldırma çabaları kapsamında 10 Mayıs'ta Tahran'a gelmişti.

Devrim Muhafızları Ordusuna yaptırımların kaldırılması konusu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta devlet televizyonuna verdiği mülakatta, "ulusal kahramanlar" olarak nitelediği Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımların kaldırılmasının ülkesinin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtmişti.

ABD yönetimi ise nükleer anlaşmanın kapsamı dışındaki yaptırımların kaldırılması için Washington'un endişelerinin Tahran tarafından giderilmesi gerektiğini açıklamıştı. ABD medyasında, Washington'un Devrim Muhafızları Ordusunun "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılsa dahi ona bağlı Kudüs Gücünün listede tutulacağı bir plan üzerinde çalıştığına dair iddialar yer alıyor. İran ise yaptırımların tamamen kaldırılmasını şart koşuyor.

Washington, Nisan 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.