AB, Sırbistan ve Kosova normalleşme için ortak denetleme mekanizması kurdu

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan ve Kosova arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Ohri Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek için ortak mekanizma kurulduğunu duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Belgrad- Priştine Diyaloğu'nun kolaylaştırıcısı olarak AB, Kosova ve Sırbistan'ın; iki ülke arasındaki normalleşmeyi öngören Ohri Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek üzere bir Ortak İzleme Komitesi kurduğu belirtildi.

Açıklamada, Ortak İzleme Komitesi'ne AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu ve Diğer Batı Balkan Bölgesel Meseleleri Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın başkanlık edeceği bildirildi.

Kosova'yı, Brüksel'deki Büyükelçisi Agron Bajrami ve Sırbistan'ı Başmüzakereci Petar Petkovic'in temsil edeceği duyuruldu.

Komitenin düzenli olarak Brüksel'de toplanacağı aktarılan açıklamada, görev tanımlarının 2 Mayıs'taki toplantıda belirleneceği kaydedildi.