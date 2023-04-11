AB: Sırbistan'ın Ohri Anlaşması'na uymamasının üyelik sürecine etkisi 'çok olumsuz' olur

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Peter Stano, Sırbistan'ın Ohri Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerine uymaması durumunda bunun, ülkenin AB üyeliğine "çok olumsuz" yansıyacağını, anlaşmanın uygulanmamasının siyasi itibar açısından ve mali sonuçları olacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Peter Stano, Sırbistan'ın Ohri Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerine uymaması durumunda bunun, ülkenin AB üyeliğine "çok olumsuz" yansıyacağını, anlaşmanın uygulanmamasının siyasi itibar açısından ve mali sonuçları olacağını söyledi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano bir soru üzerine günlük basın toplantısında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 7 Nisan'daki, ülkesi ile Kosova arasında AB arabuluculuğunda varılan Ohri Anlaşması'nın tüm yükümlülüklerini uygulamayacağını ifade eden sözlerine yanıt verdi.

Anlaşmanın geçerli olduğunu ve ilerlediğini belirten Stano, "Kosova ve Sırbistan, anlaşmanın eki de dahil olmak üzere tüm hükümlerini derhal uygulamaya başlama konusunda anlaşmaya vardılar. Üzerinde anlaşmaya varılan şey buydu. Her iki taraf da siyasi taahhütte bulundu." dedi.

Stano, anlaşmanın ve ekinin hükümlerinin AB-Sırbistan üyelik müzakerelerinin 35. faslına dahil edileceğini vurgulayarak "Sırbistan'ın, eğer AB'ye katılım yolunda ilerleme kaydetmek istiyorsa, anlaşma ve ekinin hükümlerini uygulamak zorunda olduğu anlamına gelir. Yani bir anlaşma var, tüm hükümleri seçmeden uygulama taahhüdü var. Bu aynı zamanda her bir tarafın uluslararası itibarı ve güvenilirliği ile ilgili." değerlendirmesini yaptı.

"Aksi takdirde, Sırbistan'ın genel katılım süreci üzerinde çok olumsuz bir etkisi olacaktır." diyen Stano, anlaşmanın uygulanmamasının siyasi itibar açısından ve mali sonuçları olacağının altını çizdi.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 18 Mart'ta AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.

Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde öz yönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen, kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere (BM) üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Son olarak 4 Nisan'da tarafların başmüzakerecileri Brüksel'de bir araya gelmişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu görüşmeyi normalleşme yolunda "ilk adım" olarak nitelemişti.

Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, sık sık ülkesinin Kosova meselesine ilişkin kırmızı çizgileri olduğunu ve bu yönde hareket edeceklerini dile getiriyor. Barış ve huzurun sağlanması kapsamında anlaşmaya uyacaklarını ancak söz konusu Kosova'nın BM üyeliği olduğunda, bunun bir nevi ülkenin bağımsızlığını tanımak anlamına gelmesi nedeniyle kırmızı çizgilerden biri olduğunu savunuyor.