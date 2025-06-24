AB, Sığınmacılar İçin 20 Milyon Euro İnsani Yardımda Bulunacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, desteğe ihtiyaç duyan sığınmacılar 20 milyon avroluk insani yardımda bulunacağını açıkladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bu kaynağın Türk yetkililerle yakın işbirliği içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada, AB desteğinin sığınmacıların sağlık, su, temizlik ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı kaydedildi.