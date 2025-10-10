Haberler

AB, Şengen Bölgesi için Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni Uygulamaya Alıyor

Avrupa Birliği ülkeleri, Şengen Bölgesi'ne giriş ve çıkışları dijital olarak kaydedecek Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni 12 Ekim'de başlatacak. Sistem, kademeli olarak uygulanacak ve sınır geçişlerinde güvenilir veriler sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Şengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES), 12 Ekim'de uygulamaya başlayacak.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre bu işlem, 6 aylık süre boyunca kademeli gerçekleştirilecek.

Kademeli uygulama süresince üye ülkeler, sistemi hangi sınır geçiş noktalarında ve ne zaman devreye alacaklarına karar verebilecek. Bu, sınır yetkililerinin, ulaştırma sektörünün ve yolcuların yeni prosedürlere uyum sağlamasını temin edecek.

Bu sürenin sonunda EES, tüm sınır geçiş noktalarında tam olarak devreye alınacak ve pasaport damgalama sistemi, sistemdeki elektronik kayıtlarla değiştirilecek. Bu işlem, ilk girişte ve ilk çıkışta yapılacak, sonraki seferlerde hızlı doğrulama yeterli olacak.

Sistem, sınır geçişleri hakkında güvenilir veriler sağlayacak, süresi geçenleri, belge ve kimlik sahtekarlığı vakalarını sistematik tespit edecek.

Yeni sistemle Şengen Bölgesi'ne düzensiz girişlerin kontrolü ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.


