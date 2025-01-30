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AB, Rusya'ya Yönelik 16. Yaptırım Paketini Hazırlıyor

AB, Rusya'ya Yönelik 16. Yaptırım Paketini Hazırlıyor
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Avrupa Birliği Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketinin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. O'Sullivan, Kazakistan ziyaretinde AB'nin bu süreçteki hedeflerini ve iş birliğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketini hazırladıklarını bildirdi.

O'Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 4. kez Kazakistan'ı ziyaret etti ve Astana'da temaslarının ardından basına brifing verdi.

Kazakistanlı yetkililerle önemli mesafe katettiklerini belirten O'Sullivan, "Avrupa Birliği'nin, Kazakistan'ın Rusya Federasyonu ile meşru ticari ilişkilerine müdahale etme ve herhangi bir şekilde engel olma niyeti yok." dedi.

İş dünyasından bazı temsilcilerin, Kazakistan'ı yaptırımları aşmak için bir platform olarak kullanmalarından endişe duyduklarını dile getiren O'Sullivan, "Biz burada, AB ve G7 ülkelerinde üretilen ve yaptırım listesinde yer alan ürünlerin Kazakistan üzerinden Rusya'ya ihracatından bahsediyoruz. Bu doğrultuda Kazakistanlı yetkililerle yaptığımız işbirliğinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

O'Sullivan, ayrıca AB'nin Rusya'ya yönelik şu anda 16'ncı yaptırım paketini hazırladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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