AB Konseyi'nden Rusya kaynaklı hibrit tehditler nedeniyle 12 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya kaynaklı hibrit tehditler nedeniyle 12 kişi ve 2 kuruluşun yaptırım listesine alındığını bildirdi.

AB Konseyi'nden yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, AB Konseyi, Rusya'nın AB, üye ülkeleri ve ortaklarına yönelik Yabancı Bilgi Manipülasyonu ve Müdahalesi (FIMI) ile kötü niyetli siber faaliyetler dahil olmak üzere devam eden hibrit faaliyetleri kapsamında 12 kişi ve 2 kuruluşa daha kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasına karar verdi.

Böylelikle, AB Konseyi, "Kremlin'in politika ve mesajlaşma aygıtıyla yakın bağlantılı ya da ona bağlı kurumlar, düşünce kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan önde gelen dış politika analistleri, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin Rusya yanlısı propaganda ve komplo teorileri, Ukrayna ve NATO karşıtı söylemleri yayan kişileri" yaptırım listesine aldı.

AB ayrıca, Rus hükümeti adına küresel ölçekte istikrarsızlaştırıcı anlatıları yaydığı gerekçesiyle "Uluslararası Rusofiller Hareketi" ile Kaliningrad merkezli 142. Ayrı Elektronik Harp Taburunu da yaptırım kapsamına aldı.

Söz konusu taburun, kısa dalga haberleşme sistemlerini aksatmaya yönelik teknolojiler kullanmaktan ve elektronik harp tatbikatları yürütmekten sorumlu olduğu, AB üyesi bazı ülkelerde son dönemde yaşanan GPS sinyal kesintileri vakalarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Bugünkü listede Rus Askeri İstihbarat Teşkilatı (GRU) biriminin bazı mensupları ile "Cadet Blizzard" adlı siber tehdit grubunun üyeleri de yer aldı.

Bu kişilerin, Ukrayna'daki devlet kurumlarına yönelik siber saldırılara katıldıkları, ayrıca hassas bilgi elde etmek ve siyasi istikrarı bozmak amacıyla AB üyesi ülkeler ile NATO müttefiklerini hedef aldıkları kaydedildi.

Bugünkü kararla birlikte, Rusya'nın "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetleri nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler toplam 59 kişi ve 17 kuruluşu kapsıyor.

Yaptırım listesinde yer alanların mal varlıkları dondurulurken, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara fon, mali varlık veya ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.

Gerçek kişiler ayrıca AB topraklarına giriş ve AB üzerinden transit geçişi yasaklayan seyahat yasağına tabi oluyor.