AB: Rusya'ya kaçırılan Ukraynalı çocukların bulunması ve suçluların hesap vermesi için çalışıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Rusya'nın Ukrayna'dan kaçırdığı çocukların sayısının 16 bini aştığını belirterek AB'nin bu suçun sorumlularının hesap vermesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Rusya'nın kaçırdığı Ukraynalı çocuklar ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) bununla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardığı tutuklama emri konusunda AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ve AB dönem başkanı İsveç'in Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Jessika Roswall'ın katılımıyla oturum düzenlendi.

Jourova, UCM'nin Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkardığını anımsatarak bunun savaşın başından beri çıkarılan bu türde ilk karar olduğunu, dolayısıyla konuya atfedilen önemi gösterdiğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, "Tutuklama emirlerinin çıkarılmasının bir sonucu olarak, UCM şüphelinin yakalanması ve teslim edilmesi talebini, bu kişilerin bulunabileceği herhangi bir ülkeye iletebilir ve onların teslim edilmesinde söz konusu devletin işbirliğini talep eder." ifadesini kullandı.

"Tahliye bahanesiyle Rusya, Şubat 2022'de tam kapsamlı işgalini başlatmadan hemen önce, Ukraynalı çocukları ülkenin hükümet kontrolü dışındaki topraklarından Rusya'ya zorla nakletmeye ve sınır dışı etmeye başladı." diyen Jourova, bu durumun birçok Ukraynalı ve uluslararası kuruluş tarafından rapor edildiğini belirtti.

Jourova, Ukrayna'dan kaçırılan çocukların sayısının 16 binden fazla olduğunu ifade ederek Ukraynalı Savaş Çocukları platformuna göre şimdiye kadar sadece 361 çocuğun bu ülkeye döndüğünü söyledi.

"Yasa dışı sınır dışı etme sonucunda evlat edinme suçtur ve buna müsamaha gösterilmeyecektir." diyen Jourova, Rusya'nın söz konusu suçtan sorumlu tutulmasını sağlamak için atılan adımları şöyle anlattı:

"Komisyon, özellikle AB Ceza Yargılaması İşbirliği Kurumunun (Eurojust) kanıt toplama ve saklama yetkisini genişletti ve ortak soruşturma ekibini desteklemek amacıyla iyi donanımlı olması için güçlendirdi. Eurojust, bu tür nüfus naklinin uluslararası suç teşkil ettiği durumlarda, bireylere yönelik cezai soruşturma ve kovuşturmaları koordine etme yetkisine sahiptir. Savcılığın talebi üzerine, ortak soruşturma ekibinde yer alan yetkili ulusal makamlar, çocukların sınır dışı edilmelerine ilişkin bilgi ve kanıtları halihazırda paylaşmıştır ve gelecekte de paylaşmaya devam edebilir. Ortak soruşturma ekibi çerçevesinde kurulan ve Eurojust'ın ev sahipliğinde Ukrayna'ya karşı saldırı suçunun kovuşturulmasına yönelik Uluslararası Merkez, soruşturmaları koordine etmek ve ilgili kanıtları iletmek için bir yapı sağlayacaktır. Eurojust ile ilgili düzenleme, ajansın Ukrayna'da işlenen uluslararası suçlara ilişkin kanıtları depolamak ve analiz etmek için bir veri tabanı oluşturmasına izin verecek şekilde değiştirilmiştir."

Jourova, "İleriye dönük olarak, Ukraynalı çocukların yasa dışı zorla sınır dışı edilmesi veya nakledilmesi suçlarından sorumlu olanların hesap vermesini ve Ukraynalı çocukların güvenli bir şekilde ailelerine geri gönderilmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterme taahhüdümüzü sürdürüyoruz." dedi.