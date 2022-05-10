AB, 'Rusya'nın Ukrayna'ya siber saldırılarını' kınadı

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve üye ülkeler, " Rusya'nın Ukrayna'ya siber saldırı düzenlemesini" kuvvetle kınadı.

AB'nin kınama açıklaması, ilk kez Birlik seviyesinde Rusya'yı devlet olarak doğrudan hedef aldı. Açıklamada, daha önce olduğu gibi " Rusya'dan gelen saldırılar" ifadesi yerine Rusya Federasyonu bir devlet olarak suçlandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birlik adına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın kötü niyetli siber faaliyetlerinin" ABD şirketi Viasat tarafından işletilen KA-SAT uydu ağını hedef aldığını belirtti.

Avrupa ve Akdeniz bölgesine uydu internet hizmeti sağlayan ağa yönelik saldırının Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'taki saldırısından 1 saat önce başladığını belirten Borrell, böylece Rusya'nın askeri saldırısının kolaylaştığını kaydetti.

Borrell, saldırının Ukrayna'daki kamu birimlerini, şirketleri ve kullanıcıları etkilediğini, bazı AB ülkelerinin de saldırıdan etkilendiğini aktardı. Rusya'nın saldırısının başka ülkelere de yönelebileceğini ifade eden Borrell, bunun Avrupa güvenliğini tehlikeye sokacak sistemik bir güvenlik tehlikesi oluşturabileceğini belirtti.

Borrell, "AB ortaklarıyla yakın iş birliği içinde siber alanda bu tür kötücül davranışları önlemek, caydırmak ve bunlara karşılık vermek için yeni adımları değerlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusu tarafından da kullanıldığı belirtilen KA-SAT uydu ağı, Doğu ve Orta Avrupa bölgelerine internet hizmetleri sağlıyor.

Siber saldırıların bu bölgelerde kesintilere neden olduğu, Almanya'daki 5 bin 800 rüzgar türbinini kontrol eden modemlerin bağlantısının kesildiği, ayrıca Fransa, İtalya, Macaristan, Yunanistan ve Polonya'daki bazı şirket müşterilerinin de saldırılardan etkilendiği belirtiliyor.