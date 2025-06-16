AB, Rusya'nın İran-İsrail Arabuluculuğuna Karşı Çıktı

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Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Anouar El Anouni, Rusya'nın İran ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasını 'güvenilirliğinin sıfır' olması nedeniyle reddettiklerini açıkladı. El Anouni, Rusya'nın geçmişteki ihlallerine dikkat çekerek tarafsız olamayacağını savundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Rusya'nın İran ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasına karşı olduklarını söyledi.

El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında Rusya'nın İran ile İsrail arasındaki arabuluculuk teklifini değerlendirdi.

Rusya'nın "güvenilirliğinin sıfır" olduğunu belirten El Anouni, "Rusya'nın sicili, ilgilendiği tek şeyin savaş olduğunu göstermekte. Rusya, uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'ni sürekli ihlal etmekte." dedi.

El Anouni, 17 Ocak'ta Rusya ile İran arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını hatırlatarak bu yüzden Moskova'nın Tel Aviv ile Tahran arasında "tarafsız arabulucu" olamayacağı görüşünü paylaştı.

Rusya, İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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