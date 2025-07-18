AB, Rusya'nın Hibrit Faaliyetlerini Şiddetle Kınadı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Birliği, ortaklarını ve üye devletleri hedef alan "ısrarlı ve koordineli hibrit faaliyetlerini" şiddetle kınadı.

AB'den yapılan açıklamada, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın konuya ilişkin ifadelerine yer verildi.

Kallas, Moskova'nın yıllardır AB ve üye devletlere karşı "hibrit faaliyetlerde" bulunduğunu, bu "kötü niyetli" eylemlerin Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra arttığını ve gelecekte de devam etmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

Rusya'nın ülkeleri "istikrarsızlaştırmaya yönelik" girişimleri arasında siber saldırılar, sabotajlar, kritik altyapının bozulması, fiziksel saldırılar ve bilgi manipülasyonu gibi faaliyetlerin bulunduğunu belirten Kallas, Moskova'nın Birliği, ortaklarını ve üye devletleri hedef alan "ısrarlı ve koordineli hibrit faaliyetlerini" şiddetle kınadı.

Kallas, AB'nin Rusya'dan gelen hibrit tehditlere etkili karşılık vermek için tüm araçları kullanacağını ifade etti.