AB, Rusya'nın Hava Sahası İhlallerine Karşı Sert Tepki Verdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Rusya'nın AB üyesi ülkelerin hava sahalarını sistematik biçimde ihlal ettiğini belirterek, Konsey üyelerine bu provokasyonları kınama çağrısında bulundu.

BMGK'nin "uluslararası barış ve güvenliğe tehditler" konulu oturumunda söz alan Kallas, son iki hafta içinde Estonya, Polonya ve Romanya'nın hava sahalarının Rusya tarafından ihlal edildiğini hatırlatarak bunun tesadüf veya hata olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Kallas, geçen hafta Estonya hava sahasına giren üç Rus savaş uçağının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu olay, boyutu ve pervasızlığı bakımından eşi benzeri görülmemiştir. Bu, kasıtlı bir provokasyondur ve çok daha ağır sonuçlara yol açabilirdi." dedi.

Söz konusu uçakların aynı zamanda Ukrayna'da sivilleri hedef alan bombardımanlarda da kullanıldığına dikkati çeken Kallas, "Rusya, Avrupa güvenliğini test ediyor, sınırlarımızı yokluyor. Eğer bu bir hata olsaydı, Rusya'nın özür dilemesi için yeterince zamanı vardı. Ancak bunun yerine yeni ihlaller görüyoruz." diye konuştu.

Kallas, "Rusya iki hafta içinde üç farklı AB ülkesinin hava sahasını ihlal etti. Bu, açık bir düzenli saldırı modelidir." ifadelerini kullandı.

AB'nin Rusya'nın eylemlerine karşı tutumunun net olduğunu dile getiren Kallas, "Birincisi, Estonya, Polonya ve Romanya ile tam dayanışma içindeyiz. İkincisi, AB olarak bu ihlalleri hep birlikte kınıyoruz. Üçüncüsü, Avrupa savunmasını NATO ile birlikte daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Dördüncüsü, her yeni ihlal, Ukrayna'ya desteğimizi daha da artırmamıza yol açacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, Rusya'nın davranışlarının uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirterek, "Uluslararası hukuk isteğe bağlı değildir. Rusya bu tür eylemleri normalleştiremez. BMGK'nin daimi üyesi olan bir ülkenin, barışı korumak yerine onu tehdit etmesi, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir çelişkidir." dedi.

Ayrıca Avrupa güvenliğinin Ukrayna'dan başladığını vurgulayan Kallas, Ukrayna'ya verilen desteğin sadece bu ülkenin değil, tüm Avrupa'nın güvenliği için hayati olduğunu ifade etti.

Kallas, "Rusya'nın her provokasyonu, bizim birliğimizi ve kararlılığımızı daha da güçlendiriyor." diye konuştu.

Estonya'nın eski Başbakanı Kallas, "Sizleri Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesini kınamaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın hava sahası ihlalleri

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti. Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın sahasının Rus jetlerince ihlal edildiği, NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu bildirilmişti.