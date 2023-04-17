AB, Rus muhalif Kara-Murza'ya hapis cezası verilmesini kınadı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da muhalif siyasetçi ve aktivist Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası verilmesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da muhalif siyasetçi ve aktivist Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası verilmesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus mahkemesinin kararının "siyasi" olduğunu, böyle ağır bir cezanın yargının siyasi amaçlar için kullanımına örnek teşkil ettiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkanlar üzerinde baskı kurulduğunu savunan Borrell, Kara-Murza hakkındaki davanın bağımsız bir mahkemede adil bir yargılama için gerekli uluslararası standartları karşılamadığını, duruşmaların gözlemcilere kapalı olduğunu ifade etti.

Borrell, "AB, insan hakları mücadelesi verdikleri için, doğruları söyledikleri ve rejimi eleştirdikleri için haklarında dava açılan, cezaevine koyulan ve sindirilen tüm Rusların yanındadır." ifadesini kullandı.

Siyasi gerekçelerle tutuklananların serbest bırakılması için Rus hükümetine çağrıda bulunan Borrell, Ukrayna'daki savaş, yabancı ajanlar ve istenmeyen kuruluşlarla ilgili yasaları değiştirmesi için Rusya'ya çağrı yaptı.

Rusya'da muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza, "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.