AB Rus Büyükelçisi'ni EEAS'a Çağırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni Dış İlişkiler Servisine çağırdıklarını açıkladı. Saldırılar sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü belirten Kallas, diplomatik misyonların hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırıları sonucu AB Delegasyon binasının hasar görmesi nedeniyle Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni, Dış İlişkiler Servisine (EEAS) çağırdıklarını açıkladı.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucu hasar gören AB Delegasyonu binasındaki çalışanlarla görüştüğünü belirtti.

Hiçbir diplomatik misyonun hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Kallas, Rusya'nın saldırısına yanıt olarak Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni EEAS'a çağırdıklarını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle dehşete kapıldığını belirterek, "Düşüncelerim, Ukrayna'daki hayatını kaybedenler ve bu kasıtlı Rus saldırısında binası hasar gören AB Delegasyonu personeliyle." ifadesini kullandı.

Costa, AB'nin korkutulamayacağını vurgulayarak, Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna ve halkının yanında olma kararlılıklarını güçlendirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, saldırı sonucu Kiev'deki AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurarak saldırıları kınamıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 gündür haber alınamayan çocuk bakın nerede bulundu: 800 lira biriktirmiş

4 gündür haber alınamayan çocuk bakın nerede bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.