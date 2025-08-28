AB Rus Büyükelçisi'ni EEAS'a Çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırıları sonucu AB Delegasyon binasının hasar görmesi nedeniyle Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni, Dış İlişkiler Servisine (EEAS) çağırdıklarını açıkladı.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucu hasar gören AB Delegasyonu binasındaki çalışanlarla görüştüğünü belirtti.

Hiçbir diplomatik misyonun hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Kallas, Rusya'nın saldırısına yanıt olarak Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni EEAS'a çağırdıklarını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle dehşete kapıldığını belirterek, "Düşüncelerim, Ukrayna'daki hayatını kaybedenler ve bu kasıtlı Rus saldırısında binası hasar gören AB Delegasyonu personeliyle." ifadesini kullandı.

Costa, AB'nin korkutulamayacağını vurgulayarak, Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna ve halkının yanında olma kararlılıklarını güçlendirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, saldırı sonucu Kiev'deki AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurarak saldırıları kınamıştı.