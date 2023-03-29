AB Raporu: İsrail 2022'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait 953 Evi Yıktı

RAMALLAH, 29 Mart (Xinhua) -- Filistin topraklarındaki AB misyonu tarafından Salı günü açıklanan rapora göre, İsrailli yetkililer 2022'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 953 evi yıktı.

RAMALLAH, 29 Mart (Xinhua) -- Filistin topraklarındaki AB misyonu tarafından Salı günü açıklanan rapora göre, İsrailli yetkililer 2022'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 953 evi yıktı. Raporda bunun son yedi yıldaki en yüksek sayı olduğu bildirildi.

"Yıkılan binaların yüzde 80'den fazlası C Bölgesi'nde bulunuyor ve 28.446 kişi yıkımlar sonucu yerinden oldu ve bu durumdan etkilendi" diye belirtilen AB raporu şöyle devam etti: "Yıkımlar, ruhsatsız inşa bahanesiyle gerçekleştirildi. Oysaki Filistinlilerin C Bölgesi ve Doğu Kudüs'te ruhsat alması neredeyse imkansız."

Raporda, "A" ve "B" diye sınıflandırılan bölgelerdeki binalara yönelik yıkımların da "cezai" gerekçelerle gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

1990'larda İsrail ile Filistin arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nda Batı Şeria A, B ve C olarak üç bölgeye ayrıldı.

A Bölgesi, Filistin Yönetimi'nin tam kontrolü altında, B Bölgesi Filistin Yönetimi ile İsrail'in ortak kontrolünde ve C Bölgesi ise tamamen İsrail'in güvenlik kontrolü altına bulunuyor.

AB raporunda, "Yıkılan binaların 101'inin AB ve üye devletler tarafından 337.000 euro değerinde bir miktarla fonlandığı" dile getirildi.

Raporda ayrıca Doğu Kudüs'te İsrail'in talebi üzerine ev sahiplerinin kendileri tarafından yıkılan binaların sayısında artış olduğu, bu durumdaki yıkımların 2021'de yüzde 34 iken 2022'de yüzde 51'e çıktığı belirtildi.

İsrailli yetkililer AB raporu konusunda henüz bir açıklama yapmadı.