AB, Pakistan ve Afganistan'a Yardım Sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), sellerden etkilenen Pakistan ve depremin vurduğu Afganistan için 1'er milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'a telefon üzerinden taziye mesajlarını ilettiğini aktardı.

Kallas, AB'nin sağlık, su ve temizlik hizmetleri ile sellerden etkilenenlere yardım sağlamak için Pakistan'a 1 milyon avro destek sağlayacağını duyurdu.

AB'den yapılan açıklamada ise Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden etkilenen nüfusun en acil ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyon avroluk insani yardım desteğinin onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, nakdi yardımın bölgede yardım faaliyetleri yürüten insani yardım ortaklarına aktarılacağı kaydedilerek, bunun yanı sıra AB'nin bu hafta içinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşması beklenen 2 uçakla yaklaşık 130 ton yardım malzemesi bağışlayacağı ifade edildi.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde ise 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıklamıştı.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.