AB, Orta Doğu'daki Gerilimi Düşürmeye Çağırdı

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in İran'a saldırısının ardından Orta Doğu'daki durumu endişe verici olarak nitelendirerek, taraflara itidal göstermeleri ve gerilimi düşürmeleri çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, " Orta Doğu'dan gelen haberler son derece endişe verici. Avrupa, tüm taraflara azami itidal gösterme, gerilimi derhal düşürme ve misillemeden kaçınma çağrısında bulunuyor" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'dan gelen haberler son derece endişe verici. Avrupa, tüm taraflara azami itidal gösterme, gerilimi derhal düşürme ve misillemeden kaçınma çağrısında bulunuyor. Bölgenin istikrarı ve küresel güvenlik için diplomatik bir çözüm her zamankinden daha acil bir hal almıştır" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'daki durum tehlikeli. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemeye davet ediyorum. Diplomasi ileriye dönük en iyi yol olmaya devam etmekte ve gerilimi azaltmaya yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazırım."

Kaynak: ANKA / Güncel
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