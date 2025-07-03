AB, Orman Yangınlarına Karşı Sivil Koruma Mekanizmasını Devreye Soktu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, farklı ülkelerdeki orman yangınları nedeniyle Sivil Koruma Mekanizmasını devreye alarak 650 itfaiyeci ve yangın söndürme uçakları konuşlandırdı.

Avrupa Birliği (AB), orman yangınlarının Avrupa'daki birçok ülkeyi etkilemeye başlaması üzerine Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınları Avrupa'daki birçok ülkeyi etkilemeye başladı.

14 Avrupa ülkesinden 650 itfaiyeci Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'daki yüksek riskli yerlerde stratejik olarak konumlandırıldı.

AB, yaz orman yangını hazırlığının bir parçası olarak her ülkedeki itfaiyeci sayısını da artıracak.

Ayrıca, ihtiyaç halinde müdahale etmek için 10 üye ülkede 22 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter konuşlandırıldı.

AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla koordine edilen ve ortak finanse edilen bu kaynaklar, riskleri azaltmaya, daha hızlı ve daha güçlü bir kriz müdahalesi sağlamaya yardımcı olmayı hedefliyor.

Birlik, talep edilmesi halinde Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım da sağlayacak.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı

Yıldız ismin hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.