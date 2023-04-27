AB'nin yardım çalışmaları koordinatörü Tiainen: 'Türkiye'den madalya almak büyük onur'

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan Avrupa Birliği'nin (AB) yardım çalışmaları koordinatörü Pekka Tiainen, arama kurtarma çalışmalarının parçası olmanın ve Türkiye'den "Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı" almanın...

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan Avrupa Birliği'nin (AB) yardım çalışmaları koordinatörü Pekka Tiainen, arama kurtarma çalışmalarının parçası olmanın ve Türkiye'den "Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı" almanın büyük onur olduğunu söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan yerli ve yabancı ekiplere madalyalarının takdim edilmesinin ardından Tiainen, bölgedeki izlenimlerine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tiainen, uluslararası yardım ekibi liderlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından davet edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek "Türkiye'den madalya (Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı) almak büyük onur." dedi.

Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'nın parçası olduğunu belirten Tiainen, "Türkiye, ailenin bir parçası ve aile üyelerine yardım istemeden gelir yani bir şekilde görevimizi yaptık ve arkadaşlarımızı destekledik." diye konuştu.

Tiainen, AB'nin yardımlarının devam ettiğini vurgulayarak "AB'nin de bu olağanüstü durumda Türkiye'ye çok sağlam bir şekilde destek verdiğini görüyorum." ifadesini kullandı.

Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına 90 ülkeden 11 bin 300'den fazla kişi katılmış, 60 ülke ve yardım kuruluşu yaklaşık 250 bin çadır göndermişti.

Cumnurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde ekiplere hitaben "Yerli-yabancı toplam 55 bin kişiye inşallah bu madalya ve nişanları takdim edeceğiz. En zor günlerimizde yanımızda olan sizler gibi fedakarlık abidelerini ihmal edemeyiz. Gayreti, fedakarlığı, iyiliği karşılıksız bırakmamak bizim kadim kültürümüzün bir gereğidir. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. İşte bugünkü törenimizle sizlere teşekkür borcumuzu ödemek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"Çalışmalar devam ediyor"

Finlandiya İçişleri Bakanlığında kıdemli uzman olarak çalışan Tiainen, ülkesinin de depremin vurduğu bölgede Birleşmiş Milletlere yardımcı olmak için üzerine düşeni yaptığına işaret etti.

Tiainen, depremin vurduğu bölgedeki çalışmaların hem fiziksel hem de zihinsel bakımdan gerçekten yorucu olduğunu ve bu çalışmalara mayıs ortasına kadar devam edeceklerine dikkati çekerek "Operasyon üslerini, BM çalışanlarının kalabileceği, yaşayabileceği ve çalışabileceği kamplar, ofisler, bilgi iletişim tesisleri ve ekipmanlar olacak şekilde hazırladık." şeklinde konuştu.

7 farklı noktada çalışmalara katıldıklarını kaydeden Tiainen, "Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar ve neredeyse üç hafta boyunca çalışıyorsunuz ve ara vermiyorsunuz ve bir ekip lideri olarak her zaman ekip üyeleriniz için endişeleniyorsunuz. 7 farklı yere dağıldık, bu da ekip yönetimini ve ekip liderliğini çok zorlayıcı hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tiainen, bölgede üç hafta geçirdikten sonra eve dönüşünde sıcak karşılandığını ancak zihinsel olarak toparlanmasının uzun sürdüğünü dile getirdi.

Bölgeyi tekrar ziyaret için gelip gelmeyeceği sorulan Tiainen, bu şekilde bir planının bulunmamasına karşın Türkiye'de tanıştığı ve arkadaş olduğu insanları tekrar görmek isteyeceğini ancak bunun çoğu zaman mümkün olmadığını sözlerine ekledi.