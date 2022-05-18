AB'nin Ukrayna Danışmanlık Misyonu Kiev'e dönüyor - Haberler

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AB'nin Ukrayna Danışmanlık Misyonu Kiev'e dönüyor

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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AB'nin Ukrayna Danışmanlık Misyonu Kiev'e dönüyor

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna Danışmanlık Misyonunun, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırı başlatması nedeniyle ayrıldığı Kiev'e bugün döneceği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna Danışmanlık Misyonunun, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırı başlatması nedeniyle ayrıldığı Kiev'e bugün döneceği bildirildi.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, ilk olarak misyonun 15 kişilik ekibinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de göreve yeniden başlayacağı, ardından yaz aylarında ülkedeki güvenlik durumuna bağlı olarak ekibin genişleyeceği açıklandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, misyonun önceki görevlerine ilaveten artık Ukrayna Başsavcılığının Rusya'nın saldırısıyla bağlantılı uluslararası suçları soruşturma çalışmalarını da destekleyeceğini duyurdu.

Borrell, savaş suçu işleyenlerin uluslararası hukuk çerçevesinde adalete hesap vereceğini belirtti.

AB Ukrayna Danışmanlık Misyonu, Ukrayna'daki sivil güvenlik sektörüne stratejik danışmanlık, kolluk kuvvetlerine eğit-donat faaliyetleri gibi çalışmalar yürütüyordu.

350 kişiden oluşan misyon, Rusya'nın saldırılarının başlamasıyla Kiev'den Polonya'nın güneyindeki Rszezow kentine taşınmıştı.

Misyon, yeni dönemde, savaştan kaçan Ukraynalıların geçişlerine yardım için Polonya, Romanya ve Slovakya sınırlarında da görev yapabilecek.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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