"AB'nin Teksas eyaletindeki trafik kazasında 5 kişi öldü" başlıklı haberimizin başlığında sehven yer alan "AB'nin" ifadesi "ABD'nin" olarak...
AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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ABD'nin Teksas eyaletinin doğusunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Teksas eyaletinin doğusunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Teksas eyaletine bağlı Tyler şehir merkezine 10 kilometre mesafedeki kazanın otomobilin iki şeritli bir otoyolda karşı şeride girmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.
Kazada kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri alev alırken araçlarda bulunan 5 kişi öldü.
Yetkililer, kazanın yüksek hız nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.
AA / Şeyma Uzundere - Güncel