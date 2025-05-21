AB'nin Rusya'ya yaptırım paketinde hangi Türk şirketler var?

Brüksel, Rusya'nın "gölge filosu"nu oluşturduğunu öne sürdüğü yaklaşık 300 tankeri yaptırım listesine dahil etti. Bu listede Türkiye merkezli şirketler de var.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından Salı günü yapılan 17'inci Yaptırım Paketi açıklaması ile Brüksel, özellikle Rusya'nın petrol ihracatında büyük öneme sahip Rus tankerlerine karşı önlemlerini artırdı.

Alınan karar ile daha önce yaptırım kapsamında olan tankerlere yaklaşık 200 yeni tanker daha eklendi. Söz konusu yaptırım paketinin altında AB ile birlikte imzası bulunan İngiltere'nin dışişleri bakanı David Lammy, atılan adımı, "Rus 'gölge filosu'na, bu filonun uluslararası kuralları ihlal etmesine ve savaşın finanse edilmesinin devamına karşı dünya çapında en büyük yaptırım" olarak nitelendirdi.

AB ile Birleşik Krallık'ın ortak yaptırım paketi kalıcı bir biçimde etkili olup olmayacağı ise konunun uzmanları arasında bir tartışma konusu. Zira yaptırım altındaki petrol tankerleri yükünü Çin'in limanlarında boşaltabiliyor. Hindistan'a ait rafineriler, Rus tankerlerindeki petrolü açık denizde, yaptırım altında olmayan tankerlere aktarıyor ve hatta Rusya'nın tüm yaptırımlara rağmen bugüne dek Hindistan rafinerilerine sattığı ham petrol, burada işlendikten sonra çeşitli ürün başlıkları altında AB ülkelerine gönderiliyor.

Sonuç olarak Moskova, petrol ticaretinden elde ettiği geliri geçen yıllarda savaş ekonomisi için kullanmaya devam etti. Yaptırım listelerindeki tankerlerin bakım ve onarım için Batı ülkelerindeki tersanelere girmesi yasak. Ayrıca yine Batı ülkelerindeki sigorta şirketlerinin, Rus petrolü taşıyan tankerlerle iş yapması yaptırımlar sebebiyle mümkün değil.

Rusya, Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat 2022 tarihinden sonra kendi filosuna uygulanan yaptırımları aşmak için, aralarında AB üyesi Yunanistan'ın da bulunduğu pek çok ülkeden yabancı bandıralı gemileri satın almıştı.

ABD Senatosu AB kararlarını takip edecek mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin televizyon kanallarından TF1'e verdiği röportajda, Washington'un da AB'nin yaptırım kararına katılmasını umduğunu dile getirdi.

Macron'un bu umudunun haklı bir gerekçesi var: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 17. Yaptırım Paketi'nin içeriğini, bir süre önce Washinton'da, ABD Senatosu'nun hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat üyeleri ile görüşerek belirlemişti. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham önderliğindeki 70 senatörün yaptırım paketini desteklemesi, Brüksel'in ABD desteği konusundaki umudunu artırıyor. Graham, Senato içinde uzun yıllardır Ukrayna'nın en önemli destekçilerinden biri olarak tanınıyor.

Yaptırım listesindeki şirketler ve şahıslar

Yeni yaptırım paketi yine çok sayıda şirketi de kapsıyor. Bunlar AB'nin dış ilişkiler uzmanları tarafından, büyük bir titizlikle, iletişim bilgileri ve e-posta adreslerine kadar listelenmiş durumda.

Ancak AB'nin yaptırım politikası bir nevi kedi-fare oyunu yaratmış durumda. Daha önceki paketlerde adı geçen şirketlerin bazıları, bir anda yok olup yeni bir isim ve kayıtla tekrar kuruluyor ve böylece yaptırımı aşmış oluyor. AB Dış İlişkileri, 17. Yaptırım Paketi'ne, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Rus askeri sanayiine katkı sağladığını ifade ettiği 31 şirket ve şahsın dahil edilmesini önerdi. Bu firmaların yarısından çoğunun merkezi Rusya'da bulunuyor.

Altı Türk şirketi de yaptırım listesinde

Merkezi Rusya dışında olan ve yaptırım listesine alınan altı Türk, üç Vietnam, iki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bir Özbek, bir de Sırp havacılık şirketi var.

Türkiye merkezli şirketler ise şunlar: CS Yönetim ve Destek Hizmetleri, Etkin Hırdavat İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited, Global Turkey Çelik ve Ticareti Anonim Şirketi, Stimul Mühendislik Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited, Kocaeli Kesici Takımlar Makine Sanayi Ticaret Ltd, OTL Uluslararası Dış Ticaret Limited Şirketi.

Bunlardan, yabancı yatırımcılara Türkiye'de şirket kurma konusunda destek veren CS Yönetim ve Destek Hizmetleri, Rusya ile bağlatıları sebebiyle 15 Ocak 2025'te, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım listesine alınmıştı.

Yaptırım listesindeki bir diğer Türk şirketi Stimul Mühendislik Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited'in ortakları arasında ise Rusya uyruklu Abubakar Vazaev de bulunuyor. Söz konusu şirketin 2021-2023 yılları arasında Rusya'ya yaptığı ihracat sevkiyatları arasında demir veya çelikten yapılmış vidalar ve benzeri bağlantı elemanları ile elektro erozyon makineleri bulunuyor.

Uygulanan yaptırımların ne denli etkili olduğu ise ilk yaptırım paketinden bu yana tartışılan bir konu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uzmanlar, Rusya'nın kullandığı cephaneler ve örneğin vurulan Rus İHA'ları üzerinde yaptıkları araştırmalarda sık sık Batı ülkelerinde üretilen, aralarında yüksek teknoloji ürünlerinin de olduğu malzemeler bulduklarını bildiriyor. Söz konusu malzemelerin tüm yaptırımlara rağmen üçüncü ülkeler üzerinden Rusya'ya ulaşmasının önüne geçilemiyor.

Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna için harcanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve onun hükümetinde, birkaç haftadır görülen strateji değişikliğinin bir sebebi de belki bu durum. Dünya'nın en büyük yedi sanayi ülkesi (G7) ile birlikte AB, geçen yıl, kendi bankalarında bulunan ve Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından dondurulan varlıkların Ukrayna yararına kullanılmasını kararlaştırmıştı.

Fransa Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean-Noel Barrot da ülkesinin Kiev'e sağladığı askeri yardımlar ile dondurulan Rus varlıkları arasında doğrudan bir bağ olduğunu dile getirdi.

Barrot konuyla ilgili açıklamasında, "Dondurulan Rus varlıklarının harekete geçirilmesi sayesinde", bir Alman-Fransız ortaklığı olan savunma sanayi şirketi KNDS'de, Fransa'nın Ukrayna'ya, kendini Rus saldırılarına karşı koruyabilmesi için gönderdiği CAESAR tipi obüslerin bakımlarının yapılabildiğini ifade etti. Resmi açıklamalara göre Fransa bugüne dek Ukrayna'ya 60 adet CAESAR obüsü gönderdi. Diğer Batılı müttefiklerin onayladıkları ile birlikte Ukrayna ordusu envanterinde toplamda 154 CAESAR obüsü bulunması planlanıyor.

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