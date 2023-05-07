AB'nin resepsiyonunda İsrailli aşırı sağcı Bakan'ın konuşmasını istemediği iddia edildi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Avrupa Birliği (AB) Günü etkinliğinde konuşma yapacak olmasının,Bbirliğin temsilciliği tarafından istenmediği iddia edildi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Avrupa Birliği (AB) Günü etkinliğinde konuşma yapacak olmasının,Bbirliğin temsilciliği tarafından istenmediği iddia edildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, AB Temsilciliği, İsrail hükümeti Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta, aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir'in 9 Mayıs'ta AB'nin temelinin atıldığı gün olarak kabul edilen AB Günü'nde konuşma yapmak üzere görevlendirilmesine karşı çıktı.

Birlik temsilciği, hükümete gönderdiği mektubunda, "AB, Ben-Gvir ve partisinin siyasi görüşlerine katılmıyor. Ben-Gvir'in geçmişte yaptığı birçok açıklama Birliğin temsil ettiği değerlere aykırı." ifadesine yer verdi.

Buna karşın, bakanların diplomatik resepsiyonlara ilişkin programlarını belirleyen İsrail hükümeti Genel Sekreterliğinin, Ben-Gvir'in programa katılmayı talep etmemesi halinde yerine yeni isim belirleneceğini bildirdiği ancak Ben-Gvir'in resepsiyona katılacağını ve burada konuşma yapacağını teyit ettiği paylaşıldı.

Aşırı sağcı Bakan'dan "Demokrasilerde karşıt görüşler duyulmalı" açıklaması

Ben-Gvir, basın ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "AB temsilcilerinin görüşlerine katılmasa da İsrail'in bir demokrasi olduğu konusunda hemfikir oldukları ve demokrasilerde karşıt görüşlerin duyulması gerektiğini" belirtti.

Ben-Gvir'in AB Günü'nde yapacağı konuşmada, "teröre karşı ortak savaşın önemi, AB ülkelerinin tebrik edilmesi, daha yakın bir işbirliği çağrısı, 'cihat ve terörizmle' mücadelede ortak hareket etmenin gerekliliğinin vurgulanması" başlıkları üzerinde duracağı aktarıldı.

Netanyahu hükümetinde aşırı sağcılar kritik görevlerde

Başbakan Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

İsrail siyasetinde "Yahudi üstünlükçü" siyasetiyle tanınan aşırı sağcı Ben-Gvir uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.