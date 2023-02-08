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AB'nin kalbi Türkiye için yas tutuyor

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- AB'nin kalbi Türkiye için yas tutuyor Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya çekildi.

- AB'nin kalbi Türkiye için yas tutuyor

BRÜKSEL - Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya çekildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından ilan edilen 7 günlük milli yas dolayısıyla Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki bayraklar yarıya çekildi. Bu çerçevede, Avrupa Birliğinin başkenti Brüksel'deki Türk Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Türk bayrakları yarıya indirildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Avrupa Birliği Kahramanmaraş Türkiye Güncel Haberler

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