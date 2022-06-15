AB'nin ilaç düzenleyicisi, Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyumlu aşısını inceliyor - Haberler

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AB'nin ilaç düzenleyicisi, Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyumlu aşısını inceliyor

AA - Selen Temizer - Güncel
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AB'nin ilaç düzenleyicisi, Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyumlu aşısını inceliyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının Omicron varyantlarına uyumlu versiyonunu değerlendirmeye aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının Omicron varyantlarına uyumlu versiyonunu değerlendirmeye aldı.

EMA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Comirnaty" adı verilen aşı öncelikle kimya, üretim, kontrol açılarından incelenecek. Şirket aşının geliştirilmesinde ilerleme kaydettikçe EMA'nın eline Omicron alt varyantlarına karşı etkililik ve bağışıklık tepkisi hakkında daha fazla veri geçecek.

İnceleme, resmi başvuru için yeterli veri sağlanana dek sürecek.

Açıklamada "Bu inceleme, AB yetkililerinin üye ülkelerde mevcut ve gelişmekte olan Kovid-19 varyantlarıyla mücadele etmek için ihtiyaç duyabilecekleri uyarlanmış aşılara zamanında erişmelerini sağlamak için çalışma yollarından biridir." ifadesi kullanıldı.

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen Kovid-19 aşısı, AB'den 2020 sonunda onay almıştı.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, 5 Mayıs'taki açıklamasında, "Bu salgın daha bitmiş değil. Kovid-19 hayatımızı etkilemeye devam edecek." demişti. BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının izlenmesi gerektiğini vurgulayan Cavaleri, salgınla mücadelenin ana unsurunun aşılar olduğunu hatırlatmıştı.

AA / Selen Temizer - Güncel

Avrupa İlaç Ajansı Avrupa Birliği Pfizer Güncel Haberler

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