AB'nin Ermenistan'daki sivil misyonu göreve başlıyor Güncel Haberler Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında istikrara ve normalleşme çabalarına katkı sağlama amacıyla görevlendirdiği sivil misyonu bugün çalışmalarına başlıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında istikrara ve normalleşme çabalarına katkı sağlama amacıyla görevlendirdiği sivil misyonu bugün çalışmalarına başlıyor. AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak'ta resmen kurulan AB'nin Ermenistan Misyonu (EUMA) Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında konuşlanacak. Misyonun amacı, "Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrara katkı sağlamak, çatışmalardan etkilenen bölgelerde güveni ve insanların güvenliğini tesis etmek, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme çabalarına imkan verecek ortamı sağlamak" olacak. Misyonda 100 sivil görev yapacak, bunlar içinde yaklaşık 50 silahsız gözlemci bulunacak. Misyonun merkezi Ermenistan'ın Vayots Dzor eyaletinin merkezi kenti Yeghegnadzor olacak. Ermenistan, 27 Aralık 2022'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup yazarak, AB'yi ülkesinde sivil bir misyon görevlendirmeye davet etmişti. AB Konseyi, 23 Ocak 2023'te misyonun kurulmasına yönelik karar almıştı. Misyon tarafsız olacak ve 2 yıl görev yapacak. Kaynak: AA / Güncel Avrupa Birliği Azerbaycan Ermenistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AB'nin Ermenistan'daki sivil misyonu göreve başlıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.