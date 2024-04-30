AB'nin en büyük genişlemesinin 20. yıl dönümü kutlamaları başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük genişlemesinin 20. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 27 üye ülke ile aday ülkeler Türkiye, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve potansiyel aday Kosova'nın temsilcileri ilk kez buluştu.

AB ülkelerinin Birliğin işleyişini ilgilendiren konulardan sorumlu bakanları, rutin toplantılarının dışında dönem başkanı ülkenin belirlediği gündemle "Gayriresmi Genel İşler Konseyi" adı altında bir araya geliyor.

Mevcut dönem başkanı Belçika, AB'nin 2004'te 10 yeni üyeyi bünyesine kattığı en büyük genişlemesini kutlama etkinlikleri çerçevesinde mevcut 9 aday ülke ile potansiyel aday Kosova'nın temsilcilerini ilk kez bir Genel İşler Konseyi toplantısına davet etti.

Böylece AB'ye aday Türkiye, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve potansiyel aday Kosova'nın temsilcileri de toplantıda yer aldı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen toplantının girişinde yaptığı açıklamada, gündemin "genişleme sürecinde hukukun üstünlüğünü güçlendirme" olacağını söyledi.

Lahbib, ilk kez Avrupa perspektifine sahip ülkelerin de katıldığı eşsiz formattaki toplantıda, 2004 genişlemesinden alınan derslerle AB'nin geleceğini hukuk ilkeleri etrafında şekillendirmeyi tartışacaklarını ifade etti.

Türkiye'yi temsilen Büyükelçi Kaymakcı katıldı

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk kez bu tür bir toplantıya katıldığını kaydederek, "Üyelik perspektifinin güçlendirilmesinin reformları hızlandıracağını ve müzakere sürecinde veto hakkının kötüye kullanılmasının herkesin aleyhine sonuçlar doğurduğunu vurguladık." ifadesini kullandı.

AB'nin en büyük genişlemesi

Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2004 yılında AB'ye üye olmuştu.

Böylece AB, tarihindeki en kapsamlı genişlemesini tamamlamıştı.