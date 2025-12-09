AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Birliğin dış politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinde Birliğe yönelik eleştirileri hatırlatarak, "Tüm bunları okuyorsunuz ve Avrupa konusunda bunların doğru olmadığını biliyorsunuz. Bana öyle geliyor ki bu, tepki vermemiz için yapılmış bir provokasyon, belki de dikkat çekme amacı taşıyor." dedi.

Kallas, Avrupa Parlamentosunun (AP) Dış İlişkiler Komitesinde (AFET) yıl sonu nedeniyle AB'nin dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da barış sağlanamaması nedeniyle Avrupa'yı suçladığını ancak bunun doğru olmadığını ifade eden Kallas, savaşın Avrupa topraklarında meydana geldiğini, bu yüzden nasıl sonuçlanacağının Avrupalıları ilgilendirdiğini belirtti.

Kallas, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre Ukrayna'nın 2026 ve 2027 için 135 milyar avroya ihtiyacı olduğunu, AB Komisyonunun dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak Kiev'e sağlanması planlanan tazminat kredisi dahil çeşitli yollarla bunu finanse etme teklifinde bulunduğunu kaydederek, "Avrupa'nın bu savaşı sona erdirmek için ekonomik gücü var ve güç sadece kullanıldığında işe yarar. Bu nedenle AB, tazminat kredisi üzerinde çalışmalı, ayrıca (Rusya'ya) daha fazla yaptırım uygulamalıyız." diye konuştu.

ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi

AP milletvekillerinin, ABD'nin AB'ye yönelik eleştirel ifadeler içeren yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin sorularını yanıtlayan Kallas, "Tüm bunları okuyorsunuz ve Avrupa konusunda bunların doğru olmadığını biliyorsunuz. Bana öyle geliyor ki bu, tepki vermemiz için yapılmış bir provokasyon, belki de dikkat çekme amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kallas, Avrupa'nın daha "özgüvenli" olması gerektiğini belirterek, "Financial Times'ta yayımlanan makalede, ulusal güvenlik stratejisinde işaret edilen sorunların Avrupa'da Amerika'dakinden daha kötü olmadığının ortaya konulduğunu" ifade etti.

Gazze

Herkesin Gazze'deki ateşkesi, barış planını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Filistin konusundaki kararını memnuniyetle karşıladığını ancak bunların uygulamaya da yansıması gerektiğini vurgulayan Kallas, "(Ateşkes) olması gerektiği gibi işlemiyor." dedi.

Kallas, İsrail'e karşı önerdikleri yaptırımların masada olduğunu belirterek, bazı üye ülkelerin Batı Şeria'daki şiddet olaylarının sürmesi nedeniyle önlemleri daha ileri götürmek istediğini, buna karşılık bazı üye ülkelerin ise ateşkes nedeniyle her şeyin rafa kaldırılması gerektiği görüşünde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 150 milyar avroluk "Avrupa Güvenlik Eylemi" (SAFE) ortak savunma finansman programına katılımına ilişkin soruyu yanıtlayan Kallas, şunları söyledi:

"Son tarih kasım sonuydu. Yani katılan ülkeler belli. Elbette SAFE kapsamında üye devletlerin kendi ortaklarını seçebilecekleri bir bölüm de var ve başka ülkelerden ne kadar tedarik yapılabileceğine ilişkin sınırlamalar bulunuyor. Bu sınırlamaları çok iyi biliyorsunuz. Bazı üye ülkelerin Türkiye'nin daha fazla katılım sağlaması konusunda çekinceleri var ve bu da hesaba katılıyor."

Kallas, AB'nin genişleme politikasına da değinerek, 2030'a kadar mevcut 27 üyeden daha fazla ülkeyi bünyesinde barındıran bir Birliğe ulaşma beklentisinin "gerçekçi bir hedef" olduğunu ifade etti.