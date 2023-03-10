AB'nin depremzedelere bağış konferansı 20 Mart'ta

AB, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 20 Mart'ta uluslararası bir donörler konferansı düzenliyor. Toplantıya katılımın yüksek olması bekleniyor. Avrupa Birliği (AB), 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ve sonrasında yaşanan sarsıntılardan ağır bir biçimde etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yardım amacıyla 20 Mart Pazartesi günü Brüksel'de bir uluslararası donörler konferansı yapılacağını duyurdu.

AB ve Birliğe üye ülkeler bu konferansta, bugüne dek yapılan yardımlara ek olarak; acil yardım, yeniden yapılandırma ve rehabilitasyon için önemli oranda bir bağış miktarına ulaşmayı amaçlıyor. Uluslararası ortaklarla küresel donörlere çağrıda bulunan AB, yardımın miktarı belirlenirken felaketin yarattığı zararın büyüklüğünün gözönünde bulundurulmasını ve bu zor zamanlarında Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olunmasını istedi.

Birliğin çağrısında, Uluslararası Donörler Konferansı'nın bu amaçla AB Komisyonu ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in ev sahipliğinde 20 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

Geniş bir katılım bekleniyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, Türk makamları görüşerek organize ettiği konferansa, Birlik ülkelerinin yanı sıra, AB'ye aday ülkeler, potansiyel aday ülkeler, komşu ve müttefik ülkeler, Rusya dışındaki G20 üyeleri, Körfez İş Birliği Konseyi üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası organizasyonlar, insani yardım kuruluşları ile uluslararası ve Avrupa finans kurumları davet edildi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, konferans ile ilgili açıklamasında, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden altı hafta sonra, bu trajediden sağ kurtulanlara destek olmak için bir araya geliyoruz. Dayanışmamız, depremden sonra ilk saatlerdeki gibi güçlü olmaya devam edecek. Türkiye ve Suriye'deki insanlar şunu bilmeli ki, uzun vadede de onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Tüm ülkelere, kamusal ve özel bağışçılara üzerlerine düşeni yapma çağrısında bulunan Von der Leyen, "Hayatını kaybeden insanların anısına, ilk yardıma kahramanca koşanları takdir etmek için ve de en önemlisi hayatta kalanlara, birlikte daha iyi bir gelecek inşa etme adına" konferansa katılımın yüksek olması gerektiğini vurguladı.

İsveç Başbakanı Kristersson ise "Türkiye ve Suriye'deki depremler, tarihi ölçüde büyük bir felaket oldu. Yaşamını yitiren insanlar, yıkılan evler ve yaşanan insani acılar için üzüntümü dile getirmek istiyorum. Sonuçları gerçekten korkunç" ifadelerini kullanarak, ülkesinin dönem başkanı sıfatıyla, AB ülkeleri ile birlikte, Türkiye ve Suriye'deki yeniden yapılandırma sürecinde, elinden gelen her şeyi yapacağını bildirdi.

AB'nin Türkiye'ye yardımları

AB şu ana dek Türkiye'deki depremzedeler için 12 milyon euro, Suriye'deki depremzedeler için de10 milyon euro çapında insani yardımda bulundu. Ayrıca depremlerin hemen sonrasında, AB Felaket Koruma Süreci (UCPM) koordinasyonunda Türkiye'ye, toplam bin 750 kişiden oluşan arama ve kurtarma personeli ile 111 arama köpeği gönderildi.

Ayrıca aralarında İsveç gibi AB üyesi ve Karadağ gibi AB'ye aday ülkelerin olduğu 20 devlet Türkiye'ye çadır, ısıtıcı, jeneratör, mobilya, tıbbi malzeme, hijyen kitleri, gıda ve soğuğa karşı koruyucu kıyafet yolladı.

Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Arnavutluk'tan Türkiye'ye aynı zamanda tıbbi ekipler de giderken, Hollanda bir adet tıbbi tahliye uçağını depremzedelerin hizmetine sundu. Romanya ise, 2 bin çadır ve 8 bin yatak, İsveç ise 500 acil barınma ünitesi ve 2 bin 500 yatağı Türkiye'ye gönderdi.

DW / ET,BÖ