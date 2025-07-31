AB, Nijerya'ya İnsan Ticaretiyle Mücadele için 6 Milyon Avro Destek Sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın insan ticaretiyle mücadelesini güçlendirmek ve göç yönetimini iyileştirmek amacıyla 6 milyon avroluk ek destek sağlayacağını duyurdu.

AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Daimi Temsilcisi Gautier Mignot, başkent Abuja'da düzenlenen 28. Ulusal İnsan Ticaretiyle Mücadele Paydaşlar Danışma Forumu'nda konuştu.

Mignot, AB'nin, Nijerya'nın insan ticaretiyle mücadelesini güçlendirmek ve göç yönetimini iyileştirmek amacıyla 6 milyon avroluk ek destek sağlayacağını söyledi.

Bu yeni desteğin AB'nin Nijerya'nın bu alandaki çabalarına olan güçlü bağlılığını yansıttığına işaret eden Mignot, "Bu müdahale, kurumlar arasında sınır ötesinde ve en önemlisi, suç şebekelerinin etkisine açık topluluklarda direnç oluşturmayı amaçlıyor." dedi.

Mignot, insan ticaretinin yalnızca bir sömürü biçimi olmadığını vurgulayarak, bunun aynı zamanda sınır ötesi ağlar ve yasa dışı kazançlar tarafından yönlendirilen organize bir suç türü olduğunu ve bu nedenle kapsamlı ve stratejik yanıtlar gerektiğini belirtti.

İnsan ticaretiyle mücadelenin insan hakları temelli, toplumsal cinsiyete duyarlı ve etik ilkelere uygun şekilde yürütülmesinin önemine dikkati çeken Mignot, özellikle kadınlar, kız çocukları ve dezavantajlı grupların özgün ihtiyaçlarına odaklanılması gerektiğini kaydetti.