AB, Nijerya'nın Dijital Altyapısına 18 Milyon Avro Destek Sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın dijital kamu altyapılarını güçlendirmek amacıyla 18 milyon avro ek destek sağlayacağını duyurdu.

AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Daimi Temsilcisi Massimo de Luca, Nijerya Veri Değişim Platformu (NGDX) üzerine düzenlenen teknik yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Luca, söz konusu 18 milyon avro desteğin Nijerya'nın kapsayıcı ve güvenli dijital ekosistemini geliştirmeye katkı sağlayacağını belirtti.

Nijerya'nın AB'nin Küresel Geçit Stratejisi ve Uluslararası Dijital Stratejisi kapsamında "önemli bir ortak" olduğuna dikkati çeken Luca, "Dijital Kamu Altyapısı, büyümeyi tetikleyecek, güvenli ve kapsayıcı dijital ekosistemler oluşturma potansiyeline sahip bir öncelik alanıdır." dedi.

Luca, Nijerya'nın dijital dönüşümüne yönelik bazı projelerine dikkati çekerek, ülke genelinde 90 bin kilometrelik fiber optik kablo döşenmesini öngören BRIDGE projesinin önemine vurgu yaptı.

Nijerya İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Bosun Tijani ise ülkenin dijital dönüşüm yolculuğunda NGDX girişiminin önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.

Tijani, Nijerya'nın halihazırda başarılı bir dijital kamu altyapısı için gerekli üç temel unsurdan ikisine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ulusal Kimlik Sistemi ve Ödeme Altyapısı. Sıradaki adım, kamu ve özel sektörün verileri güvenli bir şekilde paylaşmasına imkan tanıyacak, vatandaşlara daha iyi hizmet sunarken mahremiyet, güvenlik ve hesap verebilirliği garanti edecek."

Tijani, projeyi 2025 sonuna kadar hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.