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AB, Nefret Söylemi ve Suçlarıyla Mücadele İçin Projeler Hayata Geçirecek

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Avrupa Birliği (AB), nefret söylemi ve suçlarıyla mücadele için projeler hayata geçirecek, 2024'ün başında yüksek profilli uluslararası konferans düzenleyecek.

Avrupa Birliği (AB), nefret söylemi ve suçlarıyla mücadele için projeler hayata geçirecek, 2024'ün başında yüksek profilli uluslararası konferans düzenleyecek.

AB Komisyonu üyeleri haftalık toplantılarında, Avrupa'da artan nefret söylemi ve suçlarıyla mücadele konusunu ele aldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Nefrete yer yok: Nefrete karşı birleşmiş Avrupa" başlıklı bildirinin kabul edildiği duyurularak, "Bu, tüm Avrupalılara nefrete karşı durmaları, hoşgörü ve saygıyı savunmaları için eylem çağrısıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son dönemde Avrupa'da yaşayan Müslüman ve Yahudi topluluklara yönelik nefret suçlarının arttığına dikkat çekilerek, kabul edilen bildiri ile güvenlik, buna karşı eğitim, kültür, spor, dijital alandaki projeler yoluyla hemen her mecrada mücadele başlatılacağı kaydedildi.

Kamusal alanların korunmasının öncelik olduğu belirtilen açıklamada, İç Güvenlik Fonu kapsamında Yahudi ibadet yerlerine özellikle odaklanılacağı aktarıldı. 2024 içerisinde tüm inançlara ait kamusal alanların ek fonlarla güçlendirileceği vurgulandı.

2024'ün başlarında uluslararası konferans yapılacak

Açıklamada ayrıca AB Komisyonunun 2024'ün başlarında, nefret ve ayrımcılıkla mücadele eden yüksek profilli katılımcıların bulunacağı üst düzey konferans düzenleyeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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