AB, Myanmar'a Yaptırım Listesine 4 Kişi ve 2 Kuruluşu Ekledi

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'a yönelik yaptırım listesine aralarında bir bakanın da yer aldığı 4 kişi ve 2 kuruluşu ekledi. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ordunun yönetime el koymasının ardından geçen iki senede şiddetin sürdüğü ve bu nedenle Myanmar'a yönelik 8. yaptırım paketinin kabul edildiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'a yönelik yaptırım listesine aralarında bir bakanın da yer aldığı 4 kişi ve 2 kuruluşu ekledi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, ordunun yönetime el koymasının ardından geçen iki senede şiddetin sürdüğü, bu nedenle Myanmar'a yönelik 8. yaptırım paketinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişiler arasında Birlik Bakanı, Devlet İdare Konseyi'nin iki üyesi ve Kayah eyaletinde sivilleri hedef alan hava saldırılarından sorumlu bir komutanın yer aldığı, askeri rejim için gelir sağlayan ve silahlı kuvvetler tarafından kullanılan mühimmatı tedarik eden Star Sapphire Group of Companies ve Royal Shune Lei Company Limited'in de kısıtlayıcı tedbirlere tabi tutulacağı kaydedildi.

Yaptırım kapsamında listelenenlerin mal varlıklarının dondurulduğu, bunlara doğrudan veya dolaylı fon sağlanmasının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, listede yer alan kişilere AB'ye seyahat yasağı getirildiği bildirildi.

Açıklamada, AB'nin Myanmar'a yönelik diğer kısıtlayıcı önlemlerinin halen yürürlükte olduğu anımsatılarak, buna silah ve teçhizat ambargosu, içeride baskı için kullanılabilecek iletişim teknolojilerine ihracat kısıtlamaları, ordu ve sınır muhafızları tarafından kullanılan hem sivil hem de askeri amaçlı ürünlere ihracat yasağının dahil olduğu, cuntayı meşrulaştıracak şekilde görülebilecek bütün AB yardımlarının da dondurulduğu anımsatıldı.

AB'nin Myanmar'da şiddetin tırmanarak devamı ve bölgesel sonuçları olan uzun süreli bir çatışmaya doğru gidişattan derin endişe duymaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Myanmar silahlı kuvvetlerinin işkence, şiddet, sivil toplum aktörlerine yönelik zulüm de dahil olmak üzere sivil halka karşı devam eden ağır insan hakları ihlallerini kınadığı kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.